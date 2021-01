PPD dice que Ismael "Titi" Rodríguez permanecerá como alcalde de Guánica

“Estamos llevando a cabo los trabajos conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo y lo cierto es que al momento, las papeletas a adjudicarse al candidato de nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, no pasan de once. El proceso de búsqueda de papeletas con alguna marca o escrito en la columna de Nominación Directa ya culminó. Se verificaron las 14 unidades, 30 colegios, los 6 colegios de adelantado y un maletín de papeletas que se encontraron en otros precintos, no solamente las papeletas municipales, se verificaron además las estatales, legislativas y plebiscito. Solamente se halló 1 papeleta con el nombre de Edgardo Cruz Vélez, de manera que se elimina toda duda de que queden papeletas por adjudicar”, aseguró Rodríguez.