Wanda Vázquez anuncia que no permitirá campañas políticas durante el coronavirus, mientras reparte alimentos en Canóvanas

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, no permitirá que las campañas políticas puedan llevarse a cabo con el propósito de evitar la propagación del coronavirus, y aseguró que “el que esté pensando en política 24 horas está en otro país” .

Las expresiones las hizo mientras decenas de personas esperaron desde las 7:00 de la mañana en el parque de pelota del barrio San Isidro, en Canóvanas, para entregar alimentos, mascarillas y desinfectantes. Las ayudas no fueron entregadas hasta que la gobernadora llegara al lugar a eso del medio día del viernes.

“Yo me temo que la gobernadora esté utilizando el ‘lockdown’ como un arma de herramienta política y que nos mantenga el ‘lockdown’ hasta después de las primarias para dos cosas; una, no darle espacio a su rival para que haga campaña en la nueva realidad que tenemos y, dos, no permitirle al país que se exprese de una manera pacífica y contundente sobre las políticas que toma, sobre las promesas incumplidas, sobre el mal uso de los fondos públicos”, dijo ayer la alcaldesa en conferencia de prensa.