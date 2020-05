Representante pide "despedir de inmediato" a jefes de agencias que han alargado el desembolso de ayuda a los puertorriqueños

El senador del distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, pidió categóricamente a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez , que no excuse más a sus funcionarios y que despida, de inmediato, a todo aquel funcionario público que no cumpla con su responsabilidad con el pueblo.

“Aquí, sencillamente, hay un pueblo en necesidad y funcionarios incompetentes que no le han respondido como se esperaba. Las excusas satisfacen al que las da, pero no satisfacen las necesidades del que padece. De nada vale legislar ayudas para los necesitados, sino hay acción. Es un ejercicio fútil de nuestra comisionada residente, Jenniffer González, luchar contra viento y marea para que nos asignen fondos, si los fondos no van a llegar a los que los necesitan o le llegan tarde. Justicia tardía no es justicia”, categorizó el político.