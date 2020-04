Anuncian un aumento en beneficios del programa TANF a familias con menores

“Hace 12 años que no se ajustaban los beneficios de estas familias, quienes representan las más necesitadas de los programas que administramos y cuyos niveles de ingresos son los más bajos. Tomando en cuenta el aumento del costo de vida se ha ajustado el beneficio a $128 mensuales máximos por persona, disponibles a través de la Tarjeta Unica todos los días primero del mes, a partir del viernes 1ro de mayo de 2020,” explicó García Fuentes.

El programa TANF asiste a 43,073 participantes de Puerto Rico en varias categorías. Este ajuste beneficia a las familias con menores en el núcleo familiar. Las categorías que reflejarán el aumento son: categoría C (Children) que asiste a menores con ausencia de un padre o incapacidad de los padres, la categoría T (Tutor) dirigida a familias cuyos encargados no tienen relación de consanguinidad con el menor y la categoría G (General) en la que ambos padres tienen discapacidades. Anteriormente en las Categoría C el beneficio por un menor ascendía a $83, mientras que en las categorías G y T el beneficio mensual era de $32 por menor.