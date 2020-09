Pedro Pierluisi explica su postura sobre la educación con perspectiva de género, luego de guardar silencio

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) , Pedro Pierluisi , luego de quedarse callado y no esbozar su postura ante la educación con perspectiva de género, durante el primer debate entre los candidatos al cargo, este viernes hizo expresiones sobre el asunto.

“Desde que anuncié que aspiro a la gobernación indiqué que lo que quiero que reine en Puerto Rico es una cultura de respeto a la dignidad humana. Que no exista discrimen por razón alguna, incluyendo por orientación sexual. Dije que hay que respetar la diversidad, no meramente tolerarla, respetarla ”, expresó Pierluisi en un video colgado en sus redes sociales.

La educación con perspectiva de género

A preguntas dirigidas a Vázquez sobre la necesidad de traer el asunto dijo que la “ideología no responde a la realidad biológica del género humano. La vida depende del hombre y de la mujer, y otra cosa es otra cosa”.

“La perspectiva de género es una ideología que plantea que no existe diferencia fundamental entre el hombre y la mujer más allá de su ideología, que no existe ningún comportamiento sexual normal y natural porque todos son aprendidos y que cada niño o cada niña tiene el derecho a crear su sexualidad sin ningún tipo de limitación. Eso no es ciencia, eso es ideología y estamos en contra de eso, porque atenta contra el derecho de los padres a crear a sus hijos de acuerdo a sus valores”, defendió Vázquez.