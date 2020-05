José Bernardo Márquez busca aspirar a la vacante que dejó Néstor Duprey en Movimiento Victoria Ciudadana

Márquez, de 30 años y de ideología anexionista, aclaró que “me hice disponible desde Toa Baja, pero al quedar vacía la candidatura a representante por acumulación me hago disponible para impulsar una democracia ciudadana para beneficio de todo Puerto Rico”.

Salida de Néstor Duprey por violencia de género

“Reconociendo la dimensión política de este asunto y luego de dialogar a petición mía con los compañeros y compañeras de la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana he decidido a renunciar a mi candidatura a la Cámara de Representantes por Acumulación para que esta situación no lacere políticamente al Movimiento”, dijo Duprey en declaraciones escritas, quien se sostuvo no cometió ninguna violencia contra su esposa.