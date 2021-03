"El Jimagua" acusa que la pastora Wanda Rolón lo quiso someter a terapia de conversión

Contó que la propuesta le había molestado mucho y que le aseguró que en su persona no había nada que cambiar.

“Le cuestioné cómo funcionaban esas terapias, a lo que guardó silencio. Luego de hora y media de reunión, Wanda Rolón me indicó que ella sabía que dos personas del mismo sexo podían amarse, pero dijo y cito ‘no me lo hagan público’. Además, le cuestioné si no sentía tristeza en su corazón, al saber que hay adolescentes homosexuales que se suicidan por culpa de personas como ella, que nos juzgan constantemente, también guardó silencio”, sentenció.