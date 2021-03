González Colón opina que es “defectuoso” el proyecto de Velázquez y Ocasio-Cortez para la junta del PPD

La propuesta de las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez , de Nueva York , que busca una Asamblea Constitucional para determinar el estatus para Puerto Rico ha recibido el respaldo del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento como Victoria Ciudadana (MVC), lo que no fue del agrado de la comisionada residente Jenniffer González Colón , que apoya la estadidad de la isla.

De acuerdo con la comisionada residente, “ aparentemente los colonialistas sin remedio quieren borrar su propia historia y eliminar el lenguaje, no colonial, ni territorial, para volver al monstruo de mil cabezas llamado ELA (Estado Libre Asociado) mejorado. Esa mentira que nunca será realidad, pretende ser la propuesta de estos fósiles populares de cara a las elecciones para que no los acusen de lo que son: separatistas e independentista, todo por conveniencia política y no pensando en los mejores intereses de nuestra gente y los más necesitados”.