Obispos católicos de Puerto Rico rechazan las terapias de conversión para menores de edad

Las polémicas terapias de conversión que han causado el repudio entre las personas LGBTQ no son aceptadas para menores de edad por obispos de la Iglesia Católica en Puerto Rico , que se pronunciaron sobre el tema a propósito del Proyecto del Senado 184 que busca prohibirlas al enmendar los artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, conocida comúnmente como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”.

¿Qué son las terapias de conversión?

“La terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran tener en riesgo su salud física o mental siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo.”, señala el proyecto de ley.

Entre la fe y la ciencia

Los obispos apelaron el Concilio Vaticano II, que reconoce la legitimidad de la investigación científica, lo que implica que la Iglesia no tiene autoridad para dirimir cuestiones estrictamente científicas, aunque sí tiene el derecho y el deber de expresarse sobre los valores morales y espirituales implicados en las diversas coyunturas de la vida humana.

A partir de ello, reconocen que no le toca a la teología teología hacer determinaciones acerca de la validez científica y la eficacia de las intervenciones terapéuticas, que requieren competencia técnica específica en ciencias básicas y clínicas.

No obstante, añadieron que las acciones de los expertos están sujetas a valoración ética y también legal.

¿Qué dicen sobre la homosexualidad?

Los obispos indicaron que todo juicio moral requiere rigor científico y que no se puede hacer una valoración ética partiendo de datos erróneos, incompletos o manipulados ideológicamente.

“Hoy nos encontramos con aportes científicos de asociaciones psiquiátricas serias y en diferentes países que mantienen que la tendencia homosexual no conlleva ningún rasgo de patología somática o psíquica. Por lo que la valoración moral ha de evitar referirse a nociones inadecuadas del fenómeno homosexual”, indicaron.

“Es importante ubicar el tema de la homosexualidad dentro de un ambiente sereno de estudio no acabado, por diferentes disciplinas científicas y de la conducta humana. Por lo que nos obliga a tratar el tema en un espacio de provisionalidad en los planteamientos y en las soluciones pues los datos antropológicos no son definitivos, el juicio ético no puede ser cerrado, ni rápido, ni de espalda a la investigación científica”, agregaron.