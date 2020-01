Costa Bahía Hotel ofrecerá servicios de lavandería a refugiados de la zona sur

A partir del viernes, toda persona que se encuentre refugiada en el área sur , afectada por la actividad sísmica, tendrá acceso al servicio de lavandería en las inmediaciones del Costa Bahía Hotel and Convention Center de Guayanilla, anunció la gerencia.

Esta iniciativa operará en un sistema de turnos/tandas en horario de 8am am a 4pm.

“Tandas con Amor" surge como una alianza humanitaria entre el Costa Bahía Hotel, Rooms To Go, First Medical, Metro Pavía Health System , Banco de Alimentos, Huellas de Salud, Mr. Price, Hecho en Puerto Rico y el Municipio de Guayanilla.