Entre escombros y basura: así vive esta mujer de 76 años en Aguada

Doña Mercedes Chaparro es una mujer de 76 años que vive entre escombros y basura en Aguada. Además, hace siete años no cuenta con los servicios básicos de luz y agua.

Sin embargo, doña Mercedes no pierde su sonrisa y su gran sentido del humor y agradece lo poco que tiene, pues aunque su única hija vive en Estados Unidos, sus mascotas la acompañan a diario.

"Duermen conmigo todos en la cama, yo me voy a un cuarto con ellos, se duermen todos y después me paso para el otro cuarto y me trancó yo solita", indicó Mercedes refiriéndose a sus seis perros y cinco gatos.