La última función del Cine Roosevelt

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) será la última película que se proyectará en la sala fundada en 1947. Cecile Solá, quien adquirió el lugar en 1978, ha liderado la empresa junto a su esposo Milton Garland. “Lo especial de esa noche será brindarle al público hasta el último día la misma atención y el mismo cariño de siempre”, declaró Solá, quien se encuentra en Florida y no asistirá a la última función.