“Política barata": Carmen Yulín habla sobre los suministros que fueron hallados expirados en San Juan

Por su parte, Yulín Cruz reaccionó a los mismos mediante una transmisión en vivo por Facebook , ya que no respondió los cuestionamientos de los periodistas del programa televisivo.

“No hubo señalamientos”

Cruz aseguró que “no hubo señalamientos del gobierno federal ni de nadie en Puerto Rico de que los suministros en San Juan no se repartieron durante Irma y María”, y alegó que la crítica era que repartía suministros a otros municipios.

Alega que estaba preparada para otros eventos

“Me perdonan, pero solamente porque haya suministros no hay que repartirlos todos si ya se cumplió con la necesidad. Si yo voy a una casa y me dicen, ‘alcaldesa, deme baterías’, pero veo que tienen una caja de baterías encima, pues no les voy a dar las baterías”, subrayó.