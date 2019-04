No queda clara la fórmula de la AEE para facturar luego de Irma y María

El Capitolio – El representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, aseguró hoy en la segunda vista pública de la Resolución de la Cámara 1219 que ampliará la investigación referente el uso de generadores eléctricos y combustible provisto por Federal Emergency Management Agency (FEMA) y United States Corps of Engenieers (USACE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como la fórmula utilizada para facturar a los abonados luego de los huracanes Irma y María.

Este concluye que no corresponde la exención de los cargos por concepto de compra de combustible y compra de energía a los clientes de Maunabo, Culebra, Vieques, así como a los clientes cuyo servicio eléctrico fue o continúa siendo provisto parcial o totalmente por generadores externos y distribuidos a través del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad.

Avilés Deliz, expresó que, según consta en el Informe, los abonados de Culebra, Maunabo y Vieques expresaron considerar injusto que la AEE les facturara por el servicio de energía que no tenían y se vieron impedidos de presentar oportunamente sus objeciones de factura debido a que las oficinas comerciales de la AEE en su área estuvieron cerradas la mayor parte de tiempo, tampoco contaban con servicio de internet o teléfono y cuando abrieron, el personal les indicaba que tenía que pagar sus facturas y le rechazaban sus objeciones.

El Ingeniero agregó que la Autoridad reinició el envío de facturas en abril, mayo y junio de 2018 y que incluían más de un ciclo o mes de servicio. “Estaban consumiendo la electricidad. Sin embargo, no llegaba la factura. Creo que de ahí viene el problema, porque consumen, no llega la factura, gastan el dinero y cuando llega (la factura), llega de un cantazo”, puntualizó.

A pesar de las explicaciones del Negociado, el representante Parés Otero sostuvo que “aún siguen las dudas aunque la AEE alega que ellos no facturaron por lo que no consumieron los abonados en cuanto a esa compra de combustible por FEMA”.

“Ese combustible que FEMA pagó la AEE alegan que no se lo cobraron al cliente porque la Autoridad nunca los pagó. Ahí es que está la dificultad de poder entender como sí lo cobraron o no a los clientes. Sin embargo, el Negociado menciona que al final del día el cliente tiene un ahorro de $10 a $11 millones, que es el número que aún ellos esperan poder reconciliar. Esa reconciliación se espera ocurra en el verano, que es cuando entra en vigor la nueva (modelo) facturación de la AEE”, argumentó Parés Otero.

Así mismo, el representante José “Memo” González, opinó que “la realidad es que no se aclara ni la fórmula y es frustrante cuando quieres llevar una información al pueblo y las agencias que les toca llevar la información correcta, no la llevan. Estamos buscando sacar a la luz y explicarle a la gente que ese combustible no se le va a cobrar”.