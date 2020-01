Carmen Yulín apoya la manifestación contra la gobernadora de Puerto Rico

“Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3,000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficiencia de un gobierno federal que no supo manejar la emergencia y un gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle al gobierno federal para defender a nuestra gente”, dijo la alcaldesa capitalina.