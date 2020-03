Alcalde de Cataño pide a empleados que fueron al Día Nacional de la Zalsa que no asistan al trabajo

El alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo , pidió que empleados que hayan asistido al Día Nacional de la Zalsa no se presenten a su lugar de trabajo hasta el próximo lunes. De igual manera, canceló todos los eventos programados en el municipio.

"Como manera preventiva he tomada la decisión que todo empleado que asistió al Día Nacional de la Zalsa indistintamente el área no deberá presentarse a su área de trabajo hasta el próximo lunes, estaremos haciendo una orden ejecutiva para que esos días no se les descuenten, adicional todo evento programado para nuestro pueblo queda suspendido hasta nuevo aviso", escribió el alcalde en su cuenta de Facebook.