Wolf ordena el despliegue de 600 soldados de la Guardia Nacional

Mientras que el toque de queda está vigente hasta las 6 a.m., Kenney instó a los residentes a irse a casa.

3:30 p.m . Filadelfia anunció que el toque de queda para el domingo por la noche comenzará a las 6 p.m. y durará hasta las 6 a.m. del lunes

El alcalde Jim Kenney expresó que la destrucción en Center City el sábado y el domingo " me entristeció y me decepcionó sin palabras, y estoy seguro de que entristeció a todos los habitantes de Filadelfia que se enorgullecen de su ciudad". Dijo que los responsables "no solo profanaron las empresas privadas, sino que también profanaron el importante mensaje que se escuchó en las protestas pacíficas anteriores".