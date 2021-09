Emergencia en Pensilvania: Wolf firma declaración por desastre debido a los remanentes de Ida

El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) advierte a los automovilistas que no conduzcan por carreteras cubiertas de agua porque incluso el agua poco profunda y que fluye rápidamente puede lavar un automóvil de una carretera. Además, es posible que el lecho de la carretera no esté intacto bajo el agua. Nunca conduzca alrededor de barricadas o letreros en carreteras cerradas: dé la vuelta, no se ahogue.