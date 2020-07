Temen que las semillas misteriosas provoquen daño a la agricultura local

FILADELFIA, PA- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha advertido a los ciudadanos que no planten unos paquetes de semillas que les habrían llegado desde China. Los destinatarios de dichos paquetes no habrían solicitado esas semillas y les habrían llegado por sorpresa a los buzones de sus hogares: " Estamos trabajando con nuestros socios federales y estatales para investigar este suceso. ¡Por favor, no planten las semillas cuyo origen es desconocido! ", asegura el comunicado.