Buscan al sospechoso de asesinar a una madre hispana en medio de un robo comercial en Delaware

NEW CASTLE COUNTY, Delaware- El sábado, alrededor de las 5:30 p.m., la policía respondió a la tienda Metro by T-Mobile en la cuadra 900 de Kirkwood Highway en Elsmere, condado de New Castle, por un posible robo. Cuando llegaron encontraron el cuerpo de una empleada, Leslie Ruiz-Basilio, de 28 años. La policía dijo que había sido asesinada a tiros durante un robo.