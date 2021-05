Madre hispana es asesinada en medio de un robo en tienda Metro PCS en New Castle

NEW CASTLE COUNTY, Delaware - La policía identificó al empleado que fue asesinado a tiros durante el robo de una tienda de teléfonos celulares en el condado de New Castle, Delaware.

"Solo el registro abierto. Sabía que eso no estaba bien porque no había nadie en el mostrador. Y dije: 'Ella no se iría simplemente de la tienda'", dijo Peterman. "Sabía que algo no estaba bien, así que llamé al 911", expresó a 6abc, socio editorial de Noticias Univision 65.