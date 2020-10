Seis consejos sobre cómo prepararse mejor para la "temporada de enfermedad" del otoño

3. Si tiene alergias estacionales que empeoran en el otoño Si bien las vacunas pueden ayudar a mantener alejadas algunas infecciones respiratorias, no evitan que la ambrosía, el polen, el polvo o el moho en el aire desencadenen síntomas como secreción nasal, estornudos, picazón o lagrimeo en los ojos, dolor de cabeza e incluso fatiga. " Si sabe que tiene problemas con los alérgenos en el aire en esta época del año, comience a tomar sus medicamentos habituales antes de que aparezcan los síntomas, o al primer signo, para prevenir o ayudar a detener la inflamación que hace que los síntomas se intensifiquen ", recomendó el galeno.

4. Fiebre, prepárate para comprobar si hay una Tenga un termómetro en su casa, ya que controlar su temperatura es un buen lugar para comenzar a distinguir las alergias de una infección si no se siente bien. Solo recuerde la definición de fiebre verdadera: una temperatura de 100,4 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius o superior.

Incluso si tiene fiebre leve, reconozca que su médico puede decirle que simplemente descanse, beba muchos líquidos y "observe y espere" para ver cómo se desarrollan los síntomas. Muchas de las reglas antiguas todavía se aplican, incluso en una pandemia: el COVID-19, los resfriados y la gripe son causados por virus, no por bacterias, por lo que los antibióticos no los tratarán.

5. Presta atención a tus síntomas y conoce las señales de alerta

Es útil realizar un seguimiento de cualquier síntoma respiratorio que desarrolle a medida que comienzan o cambian, para ayudar a distinguir los signos de alergia frente a una infección. Pero no lo haga solo: consulte con el consultorio del médico si no está seguro, para que ellos también lo ayuden a clasificar los síntomas y decidir un plan. "Si tiene problemas médicos crónicos, especialmente una enfermedad pulmonar, es importante buscar atención al primer signo de enfermedad. No deje para mañana lo que puede hacer hoy", expresó el médico.