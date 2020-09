Segunda noche de manifestaciones en Filadelfia exigiendo justicia para Breonna Taylor

Caso Breonna Taylor

En una conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Daniel Cameron, dijo que Hankison y los otros dos oficiales que entraron al apartamento de Taylor se anunciaron antes de entrar al apartamento y no utilizaron una orden judicial de no tocar.

"Si simplemente actuamos sobre la base de la emoción o la indignación, no hay justicia", dijo Cameron. “La justicia de masas no es justicia. La justicia buscada por la violencia no es justicia. Simplemente se convierte en venganza ".

Taylor, una trabajadora médica de emergencia, recibió varios disparos de agentes que ingresaron a su casa con una orden judicial de no golpear durante una investigación de narcóticos. La orden utilizada para registrar su casa estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí, y no se encontraron drogas dentro. Desde entonces, el Concejo Metropolitano de Louisville ha prohibido el uso de órdenes judiciales de no golpe.