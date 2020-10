Saqueadores fueron tras los cajeros automáticos en la segunda noche de disturbios en Filadelfia

9:28 p.m. martes La policía fue llamada al restaurante Ridge Kitchen en la cuadra 3100 de Ridge Avenue para el reporte de una explosión en un cajero automático. La policía dijo que un grupo de hombres utilizó un dispositivo desconocido para provocar la explosión. No se realizaron arrestos.

11:03 p.m. martes La policía respondió a la explosión de un cajero automático frente a Greenman's Deli en la cuadra 2900 de Robbins Street. Las autoridades dijeron que la explosión dañó la pantalla, pero no se llevaron dinero. No se realizaron arrestos.

11:48 p.m. martes Se informó de la explosión de un cajero automático dentro del Wawa en la cuadra 4500 de Castor Avenue. La policía dijo que el monitor estaba dañado, pero que la hucha estaba segura. No se realizaron arrestos.

12:46 a.m. miércoles

La policía fue llamada a la estación de servicio Sunoco en la cuadra 4100 de Ridge Avenue. Dijeron que de cinco a seis hombres volaron el cajero automático dentro de la tienda. No se tomó dinero en efectivo. No se reportaron heridos. La policía dijo que los hombres huyeron en autos separados.