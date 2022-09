Doug Mastriano realizará su primer evento público de campaña en Filadelfia y se esperan protestas

Suárez describió la reunión en términos de la Guerra Revolucionaria. “Las pequeñas empresas se están juntando y uniendo porque no están siendo escuchadas, no están siendo atendidas y eso realmente no ha sucedido desde 1776 cuando las empresas coloniales se juntaron y dijeron: ‘¿Qué hacemos con esta tiranía?’”, expresó en una entrevista con The Philadelphia Inquirer.