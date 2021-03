Ciudad de Filadelfia pide a Biden que 'cancele las deudas de préstamos estudiantiles' en los primeros 100 días

Biden en ese momento se resistió, alegando que no creía que tuviera la autoridad para hacerlo, al tiempo que respondió que cancelaría hasta $10,000 de deuda estudiantil si el Congreso aprobara un proyecto de ley al hacerlo .

“Creo que en este momento de dolor y tensión económicos deberíamos eliminar los intereses de las deudas acumuladas, No. 1. Y No. 2, estoy preparado para cancelar la deuda de $ 10,000, pero no [$ 50,000] ", dijo durante un ayuntamiento de CNN el mes pasado.