Wolf considera pagos directos de $2,000 para algunos hogares en Pensilvania

Los republicanos de la Cámara emitieron un comunicado que decía que las propuestas de gastos demócratas “ se desarrollaron en una tierra de fantasía fiscal donde aparentemente no existe preocupación por futuros años fiscales”. Wolf criticó la postura republicana por no hacer nada para ayudar a la gente y dijo que “ en este momento, nada es el único plan que he visto del otro lado”.