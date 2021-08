“Es para pacientes muy específicos”: médico explica cuáles son las personas elegibles para la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

"No. Si bien es cierto que un paciente con diabetes tiene su sistema inmunólogico comprometido, no cae en la categoría que estableció el CDC. Porr el momento, ni los pacientes diabéticos (tipo 1 y tipo2), los que padecen asma y también otras condiciones debilitantes, como las cardiorespiratorias, no son elegibles para una tercera dosis", explicó el Dr. Delgado.