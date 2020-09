Filadelfia anuncia segunda fase del proyecto Centros de Acceso para estudiantes durante la pandemia

En un comunicado, el distrito escolar dijo que "77 centros de acceso pueden atender a más de 2,100 estudiantes de K-6 durante el tiempo de aprendizaje digital este otoño. Los centros de acceso están ubicados en Philadelphia Parks & Recreation, Free Library, Philadelphia Housing Authority y Office of Children and Sitios de la red de Familias Fuera de la Escuela Sunrise of Philadelphia, Inc. opera un sitio de la red en el edificio de la Iglesia Luterana Trinity.