Esto es lo que debes saber sobre los programas de asistencia alimentaria en Filadelfia

El Programa de Alimentos Comunitarios (CFP) de NDS también está duplicando los esfuerzos para proporcionar a los Centros de Servicios Familiares de CSS artículos no perecederos para los afectados. Aquellos interesados en apoyar CFP pueden comprar en línea productos alimenticios no perecederos de “una lata” a través de You Give Goods en https://yougivegoods.com/lentendrive2020.