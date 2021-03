Los hispanos están desprovistos de sitios de vacunación contra el coronavirus en Filadelfia

"Hablamos de equidad racial, la ciudad dice consistentemente que estamos comprometidos con la equidad racial, pero aún no hemos aprendido cómo hacer equidad racial", dijo el Rev. Luis Cortés , fundador de Esperanza , una red de líderes religiosos hispanos.

"Si la intención es tener a todos para el 1 de mayo, no deberíamos estar hablando de abrir un sitio en un mes", dijo. "Tenemos que encontrar una manera de redistribuir la nueva vacuna que surge, y tal vez la vieja vacuna, quitársela a los vecindarios y grupos que están mejorando".

Pero no todo el mundo quiere, o puede ir, al sitio del Centro de Convenciones de Pensilvania , que está aplicando más de 6.000 inyecciones por día y ha aumentado considerablemente la cantidad de dosis administradas por semana en la ciudad.



Así que queremos un sitio en 5th Street y no hemos ' "No he podido conseguirlo", dijo Cortés.