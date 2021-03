¿Es verdad que el FBI encontró 400 millones de dólares en oro? Esto es lo que se sabe

El oro que faltaba fue supuestamente enviado por el Ejército de la Unión en el momento de la Batalla de Gettysburg. Hoy podría valer hasta 400 millones de dólares.

Dennis y Kem Parada, un dúo de padre e hijo que posee el negocio de búsqueda de tesoros Finder Keepers, creen que encontraron el lugar donde terminó el oro. Pero están convencidos de que el FBI lo desenterró después de que los Paradas pidieron ayuda para excavar el sitio del condado de Elk, y están encubriendo su descubrimiento.

Los documentos recién publicados obtenidos por Associated Press agregan más piezas al rompecabezas. Pero la ubicación del oro, si es que hay alguno, sigue siendo un misterio.

Los Parada habían estado buscando el oro perdido durante años. Después de que detectaron un trozo de metal subterráneo con la misma densidad que el oro en enero de 2018, se acercaron al FBI en busca de ayuda para excavarlo. Los agentes del FBI descendieron sobre el área boscosa en marzo de 2018 para realizar sus propias pruebas antes de excavar por completo el sitio.

Los agentes dijeron que llegaron con las manos vacías.

Disputa en los tribunales

Los Paradas no están convencidos. Su abogado presentó una demanda para obtener acceso a las comunicaciones entre el FBI y el Departamento de Conservación y Recursos Naturales del estado. Esos registros, proporcionados a AP, supuestamente confirman que el FBI estaba buscando oro, pero los federales han insistido durante mucho tiempo en que no se encontró nada.

Según los registros, unas dos semanas después de la excavación, Audrey Miner, abogada de la DNCR, envió un correo electrónico a K.T. Newton, un fiscal federal adjunto en Filadelfia, solicitando una actualización sobre la investigación del FBI. La AP detalló su intercambio:

En su respuesta, Newton le dijo a Miner:

"Solo para su conocimiento ... no tenemos otra evidencia científica, aparte de la que se basó en la excavación, de que haya oro escondido en esa área". Miner respondió por correo electrónico: "¿Supongo que no puedes salir y decir que no hay oro en Dent's Run?" "Desafortunadamente, no podemos", respondió el fiscal.



Los correos electrónicos también mostraron un intercambio en el que Miner le preguntó a Newton por qué el oro, si se encontraba, pertenecería al gobierno federal. Newton dijo que se selló una declaración jurada federal en el caso y, en cambio, se ofreció a "discutir esto en general con usted por teléfono".

Durante la excavación, los Parada dijeron que estaban confinados en su automóvil y no podían ver la excavación. Al final del segundo día, los agentes los escoltaron hasta el lugar donde vieron un gran agujero vacío en el suelo.

William Cluck, un abogado de Harrisburg que representa a los Paradas, dijo que el FBI les dijo a sus clientes que una encuesta que encargaron detectó algo grande enterrado bajo tierra. La participación de la División de Crímenes de Arte del FBI y el sellado de los documentos del caso aumentó aún más sus sospechas de que los federales habían eliminado algo cuando no estaban presentes.

"Tenían 50 agentes allí ... Tenemos testigos de que estuvieron allí toda la noche con carros blindados. Entonces, ¿qué se supone que debemos creer?" Cluck le dijo a PennLive a fines de enero. "Estamos convencidos de que encontraron oro".

El FBI ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de que los agentes descubrieron algo durante la excavación.

"El FBI rechaza inequívocamente cualquier afirmación o especulación en sentido contrario", dijo un portavoz a la AP la semana pasada.