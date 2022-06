"Tyre Sampson no es la primera persona que muere por esta compañía" afirma senador que busca cerrar la atracción Orlando Free Fall

Autoridades de Florida anunciaron que no tienen un cronograma para reabrir el Orlando Free Fall, donde un adolescente murió tras caer al vacío hace casi 3 meses, esto mientras la empresa espera volver a abrir su atracción y estando bajo una demanda de la familia del menor.

La comisionada de agricultura, Nikki Fried y el senador estatal Randolph Bracy discutieron durante un conferencia de prensa el futuro del juego mecánico donde se resaltó que han muerto ya 3 personas, incluyendo a Tyre Sampsom.

"Tres personas han muerto en atracciones de Slingshot. Nosotros necesitamos hacer algo sobre este grupo. Yo estoy en constante comunicación con la comisionada para cerrar esta empresa y asegurarnos de que no sólo Freefall se quede cerrado, si no que ninguno de sus juegos operen. Ellos han sigo negligentes por años. Mucha gente no sabe que tres personas han muerto, Tyre Sampson no es la primera persona que muere por esa compañía", aseguró el senador Bracy.



Por su parte, la oficina de Fried sigue investigando la mortal caída de Sampson el pasado 24 de marzo, que aunque ya completó la primera etapa, buscan indagar más a fondo sobre qué pasó y los responsables.

“No lo estamos porque queremos asegurarnos de llegar al fondo y obtener las respuestas. Y si, lleva más tiempo porque estamos haciendo una inmersión profunda, entonces esto llevará más tiempo, pero no vamos a apresurarnos. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo de lo que pasó, quién hizo las autorizaciones y trabajar dentro de nuestros parámetros”, afirmó la comisionada Fried.



Una empresa de ingeniería forense independiente que fue contratada por los funcionarios estatales para investigar el caso, determinó que el operador del Orlando Free Fall ajustó de forma manual los sensores de la silla donde estaba Tyre Sampson, quien por exceder el peso límite, no encajaba bien en el asiento. Sin embargo, le permitieron subir de una forma no segura y cuando la atracción bajaba a unas 70 millas por hora, el adolescente se desplomó al vacío y murió.

Demandas

Los abogados de la familia de Tyre Sampson presentaron una demanda por homicidio culposo contra el fabricante de la atracción, Funtime Thrill Rides, el propietario y operador, Slingshot Group, y a ICON Park, donde funcionaba, explicando que los trabajadores del Orlando Free Fall tenían que tener conocimiento sobre los riesgos peligrosos y previsibles que podrían resultar en lesiones graves y hasta la muerte de quienes subieran a la atracción, como pasó con el adolescente en marzo.

Los empleados no advirtieron a Tyre sobre el peso máximo permitido, el cual es de 130 kilos o 287 libras, mientras que el joven de 14 años pesaba unos 174 kilos o 383 libras, además de medir más de 6 pies de altura, que es aproximadamente 1.80 metros.

Además, los representantes legales de la víctima enfatizan en que esta torre de caída libre de 430 pies de altura no contaba con cinturones de seguridad en sus asientos, los cuales podrían haberle salvado la vida a Tyre Sampson y que cuestan unos $22 para cada asiento, siendo un total de $660 para todas las sillas de las atracción.

Actualmente el Orlando Free Fall y el Orlando Sling Shot, otra de las atracciones en Icon Park permanecen cerradas y el padre de Tyre pide que la torre donde murió su hijo sea demolida.

Autopsia de Tyre Sampson

Los resultados del forense indicaron que el adolescente pesaba 96 libras más de las permitidas en la torre de caída libre y que sufrió numerosas fracturas, incluyendo piernas, costillas, cráneo y en la cara. El menor también presentó laceraciones en sus pies, brazos, rostro y estomágo.

Se determinó que la muerte de Tyre Sampson fue a causa de un traumatismo por fuerza contundente.

El trágico accidente

Tyre Sampson, de 14 años, de Missouri, subió al Orlando Free Fall la noche del pasado jueves 24 de marzo mientras visitaba Florida con un grupo de amigos y no se le informó sobre las limitaciones de peso en la atracción. La torre tampoco contaba con un cartel que indicara un peso límite, solamente con uno que exigía un mínimo de altura de 50 pulgadas para subir.

El adolescente fue ajustado manualmente a la silla y aunque el arnés estaba bloqueado, los expertos indican que al no estar bien asegurado al asiento y bajar a tan alta velocidad, se creó una fuerza "G" que lo sacó de la silla y cayó al vacío delante de decenas de personas en la zona turística de Orlando, Icon Park, donde funcionan otras atracciones de las cuales el había sido rechazado por su tamaño y peso.

Tyre sabía que algo estaba mal y le dijo a uno de sus amigos que tenía al lado mientras estaban en la atracción: "Por favor, dile a mi mamá y a mi papá que los amo".

Esta torre de caída libre es considerada la más alta del mundo, con 430 pies de altura y con una velocidad de bajada de 75 millas por hora.

