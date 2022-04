"Esto no debe suceder de nuevo" asegura abogado de la familia de Tyre Sampson en Orlando Free Fall

Los dos abogados contratados por los padres de Tyre Sampson, el joven que murió tras caer del Orlando Free Fall hace casi dos semanas, visitaron el lugar del incidente hoy, reiterando su compromiso en averiguar las causas del fatídico accidente, para que no vuelva a pasarle a nadie más.

Ben Crump, representante legal del padre del adolescente de 14 años que perdió la vida el 24 de marzo en esta atracción de Icon Park, dijo este martes que la muerte de Tyre se pudo prevenir.

"Aparte del trágico video de tortura de George Floyd, creo que esta es la peor tragedia capturada en video que he visto", expresó Crumb.



Esto en referencia a un video viral que muestra a Tyre subiendo a la torre de caída libre de 430 pies de altura, visiblemente no asegurado debido a sus características físicas y luego se ve cómo cae al vacío a mitad del viaje a 75 mph.

Hasta el momento no hay respuestas sobre esta investigación. Sin embargo, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida contrató a un equipo de ingenieros forenses que chequeará los mecanismos en los movimientos y las calibraciones del Orlando Free Fall para indagar en las causas del mortal accidente.

Por su parte, el abogado contratado por la madre de Tyre, Michael Haggard también estuvo presente hoy en la atracción donde murió el joven afirmando que lo inexplicable de este accidente, sugiriendo la negligencia de la empresa al haber una falla que no mantuvo a las personas seguras, incluyendo al adolescente cayó y perdió la vida.

“Este caso no es solo justicia para Tyre, es sobre que esto no suceda más nunca, necesitamos respuestas y no podemos conformarnos con lo que nos dice el estado y el Departamento de Servicios al Consumidor, nosotros necesitamos conseguir esas respuestas, para poder entregárselas al público y dejarle saber a los fabricantes de este tipo de atracciones que esto no debe suceder de nuevo”, aseguró Haggard.



Haggard dijo que Tyre fue dirigido a uno de los asientos de la atracción que están hechos para personas más grandes, indicando además que el joven pesaba 380 libras.

Es importante recordar que ningún empleado advirtió a Tyre sobre los límites de peso en el Orlando Free Fall, los cuales son de aproximadamente 286 libras, según el manual del juego mecánico y en el lugar no hay avisos que lo indiquen, solo exigen un mínimo de estatura de 50 pulgadas sin importar la edad, para subir a la torre.

“Esto se trata de seguridad y protección en los protocolos de cada atracción que involucra un peligro, esto se debe tratar de una manera más seria ya hay otros parques que han cerrado sus atracciones de caída libre para realizar inspecciones exhaustivas a pesar de que ni siquiera son del mismo fabricante que Free Fall pero solo quieren asegurarse que sean cien por ciento seguras y ese debería ser el protocolo, y ese va a ser el legado de Tyre”, dijo Haggard.



Ambos abogados enfatizaron en la necesidad de investigar a fondo para que este tipo de accidentes no se repitan, cobrando más vidas, como la de este adolescente de 14 años con un futuro por delante.

Este lunes los inspectores probaron nuevamente el viaje del Orlando Free Fall en busca de fallas en la atracción que está cerrada desde el 25 de marzo, un día después de la mortal caída de Tyre Sampson, siendo considerada "un peligro grave inmediato para la salud, la seguridad y el bienestar públicos", la cual no puede funcionar nuevamente hasta aprobar una inspección posterior, según un informe del FDACS.

Hoy también se observaron a varias personas midiendo los asientos del juego mecánico, como parte de la investigación.

