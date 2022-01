Jason Rivera, el policía abatido a tiros en Harlem, tenía tres meses de casado

“La mayoría de ustedes me acaban de conocer o probablemente no me conocen en absoluto”, explicó en su post. “Probablemente, ni siquiera sepan mi nombre. Pero para aquellos que nos conocieron a Jason y a mí, nuestro amor se remonta a mucho tiempo atrás. Data a cuando éramos unos niños pequeños, que no sabían nada sobre el amor; pero aun así lo expresaban”.