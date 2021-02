Víctima de asalto en El Bronx se niega a cooperar con la policía por miedo a ser deportada

Noticias Univision 41 conversó con el sargento Johnny Nuñez, quien asegura que el NYPD no preguntará el estatus migratorio de las víctimas. "Ser indocumentado no quita que no seas víctima de un crimen. A veces no lo reportan por ese miedo y yo te puedo garantizar que no deben tener miedo, o que sean testigo en una investigación, eso le puede beneficiar", señala Nuñez.