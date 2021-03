Schumer y Gillibrand se unen a las decenas de políticos de Nueva York que piden la renuncia de Cuomo

Representantes exigen la renuncia de Cuomo

"Desafortunadamente, el Gobernador no sólo se enfrenta a la acusación de haber incurrido en un patrón de acoso y agresión sexual", continúan.

Y concluyen: "Como miembros de la delegación de Nueva York en la Cámara de Representantes, creemos a estas mujeres, creemos en el informe, creemos al Fiscal General y creemos a los cincuenta y cinco miembros de la legislatura del Estado de Nueva York, incluido el líder de la mayoría del Senado estatal, que han llegado a la conclusión de que el gobernador Cuomo ya no puede liderar eficazmente ante tantos desafíos".

Gobernador dice que no renunciará

El gobernador Andrew Cuomo dijo en conferencia de prensa este viernes que no iba a renunciar, después que al menos una docena de representantes exigieran su renuncia .

"Mi administración siempre ha representado a mujeres, yo no hice lo que se me acusa", declaró Cuomo para luego subrayar ante la pregunta de un reportero: "Nunca agarré a nadie, nunca manoseé a nadie". Antes ya había señalado: "No hice lo que ha sido alegado. Punto".