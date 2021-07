Proponen reducir la cantidad de estudiantes por aula para reducir el riesgo por covid-19 en NYC

Kaliris Salas, una madre a favor de las clases remotas y de reducir la cantidad de niños en las aulas, manifestó: "No hemos aprendido nada de cómo han pasado las cosas. Sabemos que los maestros están cansados, los directores se vuelven locos porque un día le dicen una cosa y después otra. El no tener un plan están creando una situación que habrán personas contagiadas que no deberían estar contagiadas".