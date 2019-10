Preocupación por cifras de estudiantes desamparados en la ciudad y piden acciones disciplinarias contra oficial de NYPD que golpeó a dos jóvenes en el metro

Según datos del departamento de educación del estado, 114,085 alumnos de escuelas públicas y chárter padecen esta situación. Ana Sofía Trelles, de la organización Advocates for Children of New York, asegura que “vemos que familias están viviendo en un sofá, con varios niños. No es una situación cómoda”. El colectivo afirma que entre las causas está la violencia doméstica y el costo de vida.