NYC reconoce a otros 20 negocios que exigen la prueba de vacunación para entrar

A más de 30 negocios que habían sido reconocidos el miércoles, se suma esta lista:

- Anfora

- Arlene's Grocery

- Blink Fitness

- Brandy's Piano Bar

- Equinox Fitness Clubs

- Ethyl's Food and Alcohol

- Fairfax

- Iconoclast Fitness

- Jeffrey's Grocery

- Jolene

- Joseph Leonard

- Los Arrieros

- Roble y Hierro

- Resilient Fitness

- Sagaponack

- Solas Bar

- SoulCycle

- Stand Up NY

- Sugar Monk

- Tacombi

- The Graham

- La Puerta de los Tres Diamantes