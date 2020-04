Las posibles razones por las que los latinos son el grupo más afectado por el coronavirus en Nueva York

Miedo a la regla de carga pública

En entrevista con Noticias Univision 41, la doctora Oxiris Barbot , comisionada de salud de la ciudad, apuntó acerca de este asunto: " Me preocupa el estatus migratorio. Es importante que sepan que los hospitales no le van a preguntar de su estatus. Lo importante es que una persona, si se siente muy enfermo, quiero que vaya al hospital a emergencia, que llame a su médico".

La regla de carga pública hace que los inmigrantes que reciben Medicaid y otros beneficios financiados con fondos públicos sean potencialmente no elegibles para tarjetas verdes y visas, pero ante la crisis de salud que se vive en el país por cuenta del coronavirus, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comunicó que la carga pública no afectará a ningún inmigrante que acceda a pruebas o tratamiento de coronavirus.

El médico Ilan Shapiro manifiesta: "Gente está muriendo en casa por no acceder a los servicios médicos, no llegamos ni siquiera a la discusión de que si los ventiladores, no llegamos a la discusión de que si tenían el seguro, no, ni siquiera hablaron al 911 por el pavor y el pánico que puede crear eso a su familia".