¿Por qué el número de muertes por coronavirus en Nueva York podría ser mayor al que conocemos hoy?

La Oficina del Médico Forense, junto al Departamento de Salud del Estado, afirmaron que comenzarán a contabilizar las posibles muertes por coronavirus ocurridas en las casas y que no hayan sido confirmadas por un laboratorio. Solo en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio informó que en su gran mayoría, las muertes ocurridas en el hogar probablemente se debieron al coronavirus, lo que podría incrementar la actual cifra hasta en un 70 por ciento.

Funerarias de NYC no dan a basto



Tras la explosión de muerte, las funerarias de la ciudad no dan a basto tras el número de muertes. "Las últimas dos semanas han estado totalmente fuera de control", dijo Matthew Pinto, director de la funeraria Provenzano Lanza en Manhattan a The Post. "En un día normal, nuestra funeraria hará entre una y dos llamadas. Ahora estamos haciendo ocho o nueve. Honestamente, no estamos equipados para ello", sentenció.