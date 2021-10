Hochul proclama octubre como el mes para crear conciencia sobre la violencia doméstica en Nueva York

$1.7 millones para cinco organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas de prevención de la violencia doméstica. Cada uno de estos programas recibirá $342,380: Retreat, Inc. en East Hampton, el Proyecto Anti-Violencia de Gays y Lesbianas de la Ciudad de Nueva York, Unity House of Troy, Vera House en Syracuse y Family Justice Center of Erie County.