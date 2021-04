Indocumentados en Nueva York podrán obtener hasta $15,600 por persona: lo que debes saber sobre esta ayuda

Inmigrantes indocumentados en Nueva York, que perdieron su trabajo debido a la pandemia de coronavirus y que no pudieron recibir beneficios de desempleo o el cheque de estímulo económico, podrán obtener hasta 15,600 dólares de ser elegibles, después que el estado aprobara un alivio para ellos.

¿Por qué unos califican para recibir $15,600 y otros $3,200?

"Los 15,600 dólares salen de 300 dólares de beneficios de desempleo que no se dieron a estos trabajadores excluidos multiplicados por 52 semanas", explicó a Univision 41 Yatziri Tovar, miembro de la organización defensora de los inmigrantes Make The Road New York.