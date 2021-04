Miles de indocumentados en Nueva York no pueden acceder a ayudas por retrasos del IRS, reclaman legisladores

El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer , la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Carmen de la Rosa, reclamaron al Servicio de Rentas Internas (IRS) que miles de neoyorquinos indocumentados no han podido solicitar la ayuda de hasta 15,600 dólares que ofrece el estado por retrasos en el procesamiento de números ITIN .

El Fondo de Trabajadores Excluidos de 2,100 millones de dólares fue creado para socorrer a aquellos trabajadores que, por su estatus migratorio, no recibieron ayuda durante la pandemia de coronavirus, como beneficios de desempleo y cheques de estímulo económico.

¿De qué se trata este fondo?

¿Por qué unos califican para recibir $15,600 y otros $3,200?

¿Por qué $15,600?



"Los 15,600 dólares salen de 300 dólares de beneficios de desempleo que no se dieron a estos trabajadores excluidos multiplicados por 52 semanas", explicó a Univision 41 Yatziri Tovar, miembro de la organización defensora de los inmigrantes Make The Road New York.