FEMA retiene miles de mascarillas en el aeropuerto JFK de Nueva York y el por qué aún se investiga

"En este momento nadie los está usando. Están sentados en un muelle de carga en el aeropuerto JFK y no se están utilizando. Están recogiendo polvo. Así que no están ayudando a nadie", señaló George Gianforcaro, propietario de IndutexUSA (el nombre legal de la compañía es GKM Supply LLC). La empresa ordenó dos millones de mascarillas provenientes de China para distribuirlas.

"Llamé a la fábrica y les dije que no me enviaran más productos porque se están demorando en la aduana", apunta Gianforcaro.

¿Qué le da al gobierno el poder de hacer esto?

"Les dije que tengo tres preguntas: ¿Me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y cuándo me van a pagar? Dijeron que 'somos el gobierno federal. No nos haces preguntas, nosotros te las hacemos a ti'", apunta el empresario.