Familia hispana que vive sobre icónico bar de Queens enfrenta el desalojo y pide ayuda al alcalde

El temor de los desalojos afecta no solamente a los grandes negocios, sino también a miles de familias en la ciudad de Nueva York. Hace unos días, el alcalde Bill de Blasio salvó del cierre inminente a un negocio icónico de Queens , pero en el segundo piso del mismo edificio, una familia hispana vive el drama del desalojo y pide ayuda.

Sin embargo, lo que el alcalde no sabe es que sólo unos cuantos pies sobre su cabeza, en el segundo piso, la situación era similar. Una familia hispana, que reside en el apartamento justo encima del bar, enfrenta una batalla judicial contra el desalojo .

"Pagó ella el mes de enero y febrero, y ya cuando iba a ir a pagar marzo le dijeron que no, que le daban 30 días para que desocupara el local", cuenta Mercedes Cruz a Noticias Univision 41.

La organización Make The Road New York y sus abogados han tomado cartas en este asunto.

"Es posible que este edificio caiga bajo de las leyes de renta estabilizada, lo que significa que en algún momento han habido al menos seis familias viviendo allí. Por lo que la ley de renta estabilizada puede cubrirlos a ellos", explica Aura Zuniga, de Make The Road New York.

Y continúa: "Honestamente, los caseros siempre tratan de hostigar a la gente, y a la gente le da miedo. No quieren ir a la corte, no quiere meterse en pleitos. Así que consulte con alguien, aunque no tenga ningún derecho es mejor saber y perder una hora yendo a hablar con un abogado, que perder su hogar".