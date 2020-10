Ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie es dado de alta tras una semana de hospitalización por coronavirus

El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie , y actual asesor del presidente Donald Trump , anunció el sábado por la mañana que había sido dado de alta del hospital, después de estar internado por una semana debido al coronavirus .

"Me alegra informarles que esta mañana me dieron el alta del Centro Médico Morristown. Quiero agradecer a los extraordinarios doctores y enfermeras que me cuidaron durante la última semana. Gracias a mi familia y amigos por sus oraciones. Tendré más que decir sobre todo esto la próxima semana", tuiteó.