Estos son los cierres y cambios de horario en las escuelas de NY y NJ este martes

Academy for Children (Morris) - Demora de 1 hora y media

Academy360 Upper School (Essex) - Abrirá a las 10:30 AM.

Belvidere SD (Warren) - Demora de 2 horas.

Bergen Co. Spec. Svcs (Bergen) - Demora de 1 hora.

Bergen Co. Voc. (Bergen) - Demora de 1 hora y media.

Bergenfield SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Berkeley Heights SD (Union) - Demora de 2 horas.

Bloomfield Twnsp SD (Essex) - Abrirá tarde.

Bloomingdale SD (Passaic) - Demora de 1 hora y media

Boonton Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Butler SD (Morris) - Demora de 1 hora y media

Cedar Grove Twnsp SD (Essex) - Demora de 2 horas. Abrirá tarde.

Chester Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas. Abrirá tarde.

Clifton SD (Passaic) - Demora de 1 hora y media. Abrirá tarde.

Dover Town SD (Morris) - Demora de 1 hora y media.

Dumont SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

East Orange SD (Essex) - Demora de 1 hora y media.

East Rutherford SD (Bergen) - Abrirá tarde.

Englewood Cliffs SD (Bergen) - Demora de 2 horas. Abrirá tarde.

Essex Co. VSD (Essex) - Demora de 2 horas 1/4

Fair Lawn SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media

Fairfield SD (Essex) - Demora de 2 horas.

Fairview SD (Bergen) - Abrirá tarde

Fort Lee SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Franklin Twnsp SD (Somerset) - Demora de 2 horas.

Franklin Twnsp SD (Warren) - Abrirá tarde

Carta Golden Door (Hudson) - Demora de 2 horas.

Hackensack SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media

Haledon SD (Passaic) - Demora de 1 hora y media

Hanover Park RHSD (Morris) - Demora de 1 hora y media

Hardyston Twnsp SD (Sussex) - Cerrada

Harrison SD (Hudson) - Demora de 1 hora y 3/4

Hasbrouck Heights SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Holmstead School (Bergen) - Demora de 2 horas.

Hopatcong Bor. SD (Sussex) - Demora de 1 hora y media

Hudson Co. VSD (Hudson) - Demora de 2 horas.

Jefferson Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas.

John P. Holland Charter (Passaic) - Demora de 2 horas.

Kearny SD (Hudson) - Demora de 1 hora.

Kenilworth SD (Unión) - Abrirá tarde

Kinnelon Bor. SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Lafayette Twnsp SD (Sussex) - Demora de 1 hora y 3/4

Lakeland RSD (Passaic) - Demora de 1 hora y media

Little Ferry SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media

Livingston Twnsp SD (Essex) - Demora de 2 horas.

Long Hill Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Maywood SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Mendham Bor. SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Midland Park Bor. (Bergen) - Demora de 2 horas.

Montclair SD (Essex) - Demora de 2 horas.

Moonachie SD (Bergen) - Abrirá tarde.

Morris Co.VSD (Morris) - Demora de 2 horas.

Morris SD (Morris) - Demora de 1 hora.

Mountainside SD (Unión) - Demora de 2 horas.

New Milford SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Newark Legacy Charter (Essex) - Demora de 2 horas.

Newark SD (Essex) - Demora de 1 hora y media.

North Bergen SD (Hudson) - Demora de 1 hora y media.

North Caldwell SD (Essex) - Demora de 2 horas.

Notre Dame Academy (Bergen) - Demora de 2 horas.

Oakland SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media.

Distrito Escolar de Orange (Essex) - Demora de 1 hora y 3/4.

Palisades Park (Bergen) - Demora de 2 horas.

Paramus SD (Bergen) - Demora de 2 horas. No hay clases ni programas matutinos.

RHSD del Valle de Passaic (Passaic) - Demora de 1 hora.

Philip's Academy Charter (Essex) - Abrirá tarde.

Philip's Academy Charter (Paterson) (Passaic) - Abrirá tarde.

Pride Academy Charter School (Essex) - Demora de 2 horas.

Ridgefield Park SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media.

Ridgewood SD (Bergen) - Demora de 2 horas.

River Dell RHSD (Bergen) - Demora de 2 horas.

River Edge SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media.

Riverdale SD (Morris) - Demora de 1 hora y media.

Rockaway Bor. SD (Morris) - Demora de 1 hora y media.

Rockaway Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Roxbury Twnsp SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Secaucus SD (Hudson) - Abrirá tarde.

So. Bergen JCSD (Bergen) - Demora de 2 horas.

Teaneck SD (Bergen) - Abrirá tarde.

Tewksbury Twnsp SD (Hunterdon) - Demora de 2 horas.

The Calais School (Morris) - Demora de 2 horas.

The Queen City Academy (Union) - Demora de 2 horas.

Totowa SD (Passaic) - Demora de 1 hora.

Union Co. TEAMS Charter (Union) - Demora de 1 hora y media.

Upper Saddle River SD (Bergen) - Abrirá tarde.

Wallington SD (Bergen) - Demora de 1 hora y media.

Warren Twnsp SD (Somerset) - Demora de 2 horas.

Washington Township SD (Morris) - Demora de 2 horas.

Watchung Bor. SD (Somerset) - Demora de 2 horas.

Watchung Hills RSD (Somerset) - Demora de 2 horas.

Wayne Twnsp SD (Passaic) - Demora de 1 hora y media.

West Essex RSD (Essex) - Demora de 2 horas.

West Milford Twnsp SD (Passaic) - Abrirá tarde.

West Orange SD (Essex) - Abrirá tarde.

Wharton Bor. SD (Morris) - Abrirá a las 10:00 AM. No hay Pre-K en la mañana.