Trump: el rescate económico por coronavirus para Nueva York es injusto

El presidente de Estados Unidos se despachó contra los demócratas, en su más reciente entrevista con el New York Post desde la Oficina Oval . Donald Trump comentó que sería injusto para los republicanos si el Congreso aprueba los "rescates" de coronavirus, porque los estados que se beneficiarían de esa financiación están a cargo de los demócratas .

"Creo que el Congreso está inclinado a hacer muchas cosas, pero no creo que esté dispuesto a hacer rescates. Un rescate es diferente a, ya sabes, reembolsar por la plaga", dijo Trump al New York Post. "No es justo para los republicanos porque todos los estados que necesitan ayuda están dirigidos por demócratas. Florida está haciendo cosas fenomenales, Texas también, el Medio Oeste es, ya sabes, fantástico".